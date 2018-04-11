- Tuğba Taşçı: "Büyük avantajla İtalya’ya gidiyoruz” İSTANBUL
- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğba Taşçı, büyük bir avantajla İtalya’ya gittiklerini söyledi.
Galatasaray, Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında evinde karşılaştığı İtalyan ekibi REYER Venezia’yı 90-68’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Tuğba Taşçı, “Daha sevinmiyoruz. Çünkü bir maçımız daha var orada. Çok büyük avantajla gidiyoruz. Hedefimiz farkı açıp, gitmekti. O maçtan sonra şampiyonluğu kutlayacağız. Bizim takım daha fazla üstünlük sağlıyor. Maçın sonuna doğru toparladık ve iyi bir avantaj yakaladık” diye konuştu.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı