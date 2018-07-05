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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor Yo-Yo testinden geçti

Trabzonspor Yo-Yo testinden geçti

Trabzonspor antrenmanından detaylar

- LYUBLYANA

Dayanıklılık Testi Tillo Forma Rektör Irak 


- . 17 futbolcunun katıldığı dayanıklılık testinde oyuncuların zorlandıkları gözlenirken, ilk bırakan Yüksel Şişman oldu. Luis Ibanez ise performansıyla testin en dayanıklı ismi oldu. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Lyublyana şehri Kranj kasabasında sürdürüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde akşam saatlerindeki antrenmanda yo-yo (dayanıklılık) testi yapıldı. 17 futbolcunun katıldığı testte ilk bırakan isim Yüksel Şişman oldu. Ardından Muhammet Beşir ve Hugo Rodallega testi erken bırakan isimler oldu. Sonlara doğru oyuncular arasında ciddi bir rekabet yaşanırken. Yusuf Yazıcı, Olcay, Pereira, Novak ve Ibanez son 5’e kalan oyuncular oldu. Bu grupta Ibanez, test alanı içerisinde attığı 56 turla en dayanıklı isim olurken, hem takım arkadaşları hem de teknik heyet tarafından tebrik edildi. Teknik Direktör Ünal Karaman test ortalamalarından memnun kalırken, Ibanez ve Novak’ı ise özel olarak tebrik etti. Trabzonspor’da hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Batuhan ve Ahmet Hakan takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı olarak koşu yaparken, 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Castillo’nun ise takımın otelinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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