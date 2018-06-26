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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

- Antrenmandan görüntüler

- TRABZON

Milli Takım Tillo Forma Ameliyat Rektör 


- Trabzonspor 2018-19 sezonu için hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yeni sezon için hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer ilk antrenmanda koşu çalışması yaptı. Karadeniz ekibinde antrenmana Almanya’da ameliyat olduktan sonra izin verilen Burak Yılmaz milli takım kamplarına giden Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka ve Filip Novak ile izinli olan Aytaç Kara katılmadı. Rodallega, Sosa ve Esteban’ın izinsiz olarak katılmadığı antrenmanda Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi ise ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda bulunduğu için antrenmanda yer alamadı. Geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunan Onur, Uğurcan, Pereira, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Bero, Castillo, Abdülkadir Ömür ve Olcay antrenmana katılırken, 1461 Trabzon’da kiralık olarak forma giyen Furkan Taş, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Murat Cem Akpınar, Adana Demirspor’dan Abdulkadir Parmak, Samsunspor’dan Muhammet Beşir, Qarabağ’dan Ramil Sheidaev, Kardemir Karabükspor’dan Luis Ibanez ve altyapıdan Ahmet Hakan Sevinç ile Cafer Tosun da yeni sezonun ilk antrenmanında yer aldı.
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