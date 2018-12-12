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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trabzonspor antrenmandan detaylar

- TRABZON

Teknik Direktör Rektör 


- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, salonda çalıştıkları belirtilen Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda topa sahip olma oyunları, sonuçlandırmaya yönelik sprintler ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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