Trabzonspor’un değerlerini karakalemle çizdi

-Cem Aşçıoğlu ile yapılan rop

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- - Karakalem sanatçılarından Cem Aşçıoğlu, Trabzonspor Kulübü başkanları, yöneticileri ve sporcularını resmettiği “Bordo-Mavi” portreler başlıklı karakalem çalışması ile görücüye çıktı TRABZON



- Trabzonlu karakalem sanatçılarından Cem Aşçıoğlu'nun Trabzonspor Kulübü’nün başkanları, yöneticileri eski ve yeni sporcularını resmettiği “Bordo-Mavi” portreler başlıklı karakalem çalışması Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle beğeniye sunuldu. Şenol Güneş ve Ünal Karaman’ın yanı sıra Hami Mandıralı, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Yattara, Dozer Cemil, Ali Kemal Denizci ve Kadir Özcan gibi futbolcuların karakalem çalışmaları sergiyi gezenler tarafından ilgi toplarken, projenin sahibi Cem Aşçıoğlu 48 eserden oluşan karakalem çalışmasını 3 ayda tamamladığını söyledi.



Aşçıoğlu, “Hayrettin beyle sohbet ederken çıktı bu proje. Yaklaşık 3 ay önce başlayan bir proje. Trabzon futbolcularının halktan biraz uzak olduğuna inanıyorum. Eski futbolcularımızın halkla daha iç içe olduğu zaman başarıların geldiğini bildiğim için böyle bir projeye kalkıştım. Kulüp için huzur ortamı çok önemli. Huzur ortamı yakalanınca başarı da geldi. Bu tür faaliyetler kulübe huzur, barış getirir. Sanatın olduğu yerde huzur olur. Böyle bir düşüncemiz oldu, yaptık. Güzel de oldu, tepkiler gayet güzel. Yeni neslin de, futbolcuların ve eski başkanların resimlerini görüp en azından onlar hakkında bilgi edinmesi gerekir. Çünkü kitaba bakıldığı zaman geçici oluyor ancak bir resme bakıldığı zaman en azından bir araştırma söz konusu oluyor. Hepsini Trabzon’da çizdim bu işin devamı da gelecektir, diğer sanatçı arkadaşlarımız da bunun devamını getirecektir. Belki bunları yağlı boya olarak da hayata geçirebiliriz. Yapamadığımız çok resim var, onları da çizebiliriz. Kimsenin gönül koymaması lazım çünkü belli bir sayıya gelindiğinde daha resim yapamıyorsunuz. Zaten Trabzon sanat şehri başkan, futbolcu da olsa mutlaka bir sanat damarı vardır. O yüzden Trabzon’dan sanat adına almış olduğum eleştiriyi başka bir yerde alamıyorum. Çünkü burada böyle bir hamur var. Karakalem çalışması diğerlerine göre daha kısa sürüyor, 1-2 günde çıkartabilirsiniz. Kulübe bu konuda bir önerim oldu bir otobüs kiralayıp Türkiye turu yaptırılabilir” dedi.



