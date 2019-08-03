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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - TRABZON

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - TRABZON

- Medical Park Stadı'nda bir araya gelen taraftarlar - Taraftarların tezahüratlar yapması - Taraftarların ellerindeki meşaleleri yakması Trabzon spor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandıTRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı yanında, " Trabzon spor için 1 meşalede sen yak" etkinliği düzenlendi.
Medical Park Stadı'nın kuzey tarafında yer alan sahil kısmında binlerce bordo - mavili taraftar, bir araya geldi.Etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar yaparak ellerindeki meşaleleri yaktı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Trabzon spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Sağıroğlu, Yusuf Hayırlıoğlu, Yalçın Orhan, Özer Bayraktar, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ve Dursun Ali Sakarya da ellerindeki meşaleleri yakarak taraftarlara destek verdi.Taraftarlar etkinlikte Trabzon spor marşları ve tezahüratlar eşliğinde takımlarının 52. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Karya Tezahür Tezahürat 

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