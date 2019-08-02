Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

-Asbaşkan Alp'ın yaptığı konuşma

-Cemil Usta Doğa parkının açılışı

-Asbaşkan Alp'in yaptığı konuşma

-Cemil Usta'nın oğlunun konuşması

-Cemil Usta'nın giydiği formanın teslim alınması

-fidan dikimi

-detaylar



- - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp:- "CAS, taşıdığı sorumluluğa yakışmayan bir tavır sergiledi" TRABZON



- Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlik kapsamında ilk olarak Atatürk Alanı'nda bir tören düzenlenirken, daha sonra Cemil Usta Doğa Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışta Trabzonspor’un efsane futbolcusu Cemil Usta’nın 1976 yılında Liverpool’a penaltıdan attığı golde sırtında bulunan 5 numaralı forması, ailesi tarafından Trabzonspor müzesine konulmak üzere Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’e teslim edildi. Atatürk Alanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü törenine, bordo-mavili kulübün kurucuları, eski başkanlar, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Teknik Direktör Ünal Karaman, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve taraftarlar katıldı.

"CAS hukuku taca atmıştır" Yapılan konuşmaların ardından son olarak söz alan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, kulübün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2010-2011 sezonu hakkında açıkladığı karara tepki göstererek, 2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu söyledi.



Alp, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve hepimizi hayal kırıklığına uğratan CAS kararına değinmek istiyorum. CAS, bugün dünya futbol tarihinin en büyük emek hırsızlığı karşısında daha önce verdiği kararın aksine taşıdıkları sorumluluğa yakışmayan bir tavır sergilemiştir. Bizi haklı görmüş ancak ne FIFA’nın ne de TFF’nin talimatlarında şampiyonluğun iadesini içeren yönetmelikler bulunmadığı bahanesine sığınarak hukuku taca atmıştır. Bu tavrı tarih mutlaka yargılayacaktır. Bu kararı alanlar Trabzonspor taraftarı başta olmak üzere tüm futbolseverlerin vicdanlarında yargılanmaya hayat boyu devam edeceklerdir. Trabzonspor’umuz, 2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonudur” dedi.

"Cemil Usta tam bir Trabzon uşağıydı" Daha sonra Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Cemil Usta Doğa Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışta Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Cemil Usta’nın ailesi ve taraftarlar hazır bulundu. Burada 'Dozer' lakaplı Cemil Usta’nın Liverpool’a gol attığı maçta giydiği 5 numaralı forma, ailesi tarafından Trabzonspor Kulübü'ne teslim edildi. Bir konuşma yapan Asbaşkan Alp, Usta’dan övgü ile bahsederek, “Efsane takımın kaptanı, ismi dozer lakabıyla yüreklere kazınan Cemil Usta’yı anmak ve onun anısını yaşatmak için bir araya geldik. Kulübümüzün 52. kuruluş yıl dönümünde Cemil Usta’nın anısına doğa parkı açacağız ve 52 fidan dikeceğiz. Cemil Usta kaptandı, arkadaştı, insandı. 70’li yıllar boyunca tüm kupalara yapışan ilk eller Cemil Usta’nındı. Hiçbir zaman şikayet etmeden oynadı. Tam bir Trabzon uşağıydı. Öyle de yaşadı ve öyle göçüp gitti aramızdan” şeklinde konuştu.

Cemil Usta’nın oğlu Cem Süleyman Usta da babasının adını yaşatmak isteyen herkese teşekkür etti. Daha sonra Mehmet Yiğit Alp, Cemil Usta’nın ailesine kara kalem tablo hediye etti. Son olarak da Usta’nın anısına fidan dikimi yapıldı.

