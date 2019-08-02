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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı - TRBZON

Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı - TRBZON

- Trabzon spor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı - Trabzon spor'un Sparta Prag maçı hazırlıkları - Antrenmandan detaylar Trabzon spor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladıTRABZON (AA) - Trabzon spor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamlayarak Türkiye'ye dönen bordo - mavililer, 3 günlük iznin ardından teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.Antrenman öncesinde, kulüp personeli, futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi. Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Ömer Sağıroğlu, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Dursun Ali Sakarya ve Lokman Sadıklar'ın da takip ettiği antrenmana taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.Antrenmana milli takımlarda bulunan Atakan Gündüz ve Taha Balcı ile tedavisine devam edilen Donis Avdijaj katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri yapılan Abdülkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı salonda çalıştı.Tedavisi süren Onazi, salon çalışmasının ardından koşu yaptı. Fıratcan Üzüm ise tedavisinin ardından takımdan ayrı özel çalıştı. Antrenmana katılan İranlı stoper Majid Hosseini de kontrollü idman yaptı.Bordo - mavililer maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İran Karya Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

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