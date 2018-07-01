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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda öncesi gerginlik

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda öncesi gerginlik

- Gerginlik görüntüleri

Tüzük Değişikliği Saygı Duruşu Genel Kurul 

-- Genel Kuruldan detay görüntüler
-- Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu öncesi üyelikten çıkartılanlar salona girmek isteyince gerginlik yaşandı. Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için bugün çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiriyor. Kurul'da 93 tane tüzük maddesinin değişeceği belirtildi. KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Divan kurulunun oluşturulmasının ardından tüzük tadilatı ile ilgili maddeler okundu. Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu ve eski başkanlarında katıldığı genel kurulda daha önce üyelikten çıkartılanlar salona girmek istedi. Özel güvenlik görevlileri tarafından salona girişlerine izin verilmeyen eski üyeler aidatlarını yatırdıklarını öne sürerek salona girmek isteyince zaman zaman gerginlik yaşandı.
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