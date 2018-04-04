Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü



- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Esteban antrenmana katılmazken, Burak, Bero, N’Doye ve Castillo da çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Antrenmanda ısınmanın ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yapan bordo-mavililerde Fabian Castillo da antrenmanın son kısmında takımına eşlik etti. Öte yandan, antrenman öncesi Prof. İhsan Koz İlkokulu öğrencileri futbolculara çiçek vererek, birlikte fotoğraf çektirdi.

