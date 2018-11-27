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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

- Antrenmandan görüntüler

- TRABZON

İtalya Rektör 


- Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe maçının ardından tek gün izin yapan bordo-mavililer Kayserispor maçı hazırlıklarına ısınma hareketleri ile başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas ağırlıklı çalışan Karadeniz ekibi dar alanda oyun oynadı. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan oyuncuların jenerasyon, diğer futbolcuların ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği antrenmanın son bölümünde yarı sarıda çift kale maç yapıldı. Arda, Hosseini ve Pereira’nın takımdan ayrı düz koşu yaptığı antrenmana, fitness salonunda çalışan Kucka, annesinin vefatı nedeniyle İtalya’da bulunan Ekuban ve sakatlığı nedeniyle günü izinli geçiren Onazi katılmadı. Antrenmanda kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz da yer almazken, bordo-mavililer yarın yapacağı antrenman ile Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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