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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Trabzonspor kafilesi Slovenya'ya gitti - TRABZON

Trabzonspor kafilesi Slovenya'ya gitti - TRABZON

Trabzon spor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kafileyi uğurlaması - Trabzon spor kafilesinin havalimanına gelişi Trabzon spor, kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti - Trabzon 'a bugün gelen Arjantinli futbolcu Jose Sosa da kamp kadrosuna dahil edildiTRABZON (AA) - Trabzon spor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Trabzon 'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo - mavili kafile, daha sonra havalimanına geçti.Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket eden Trabzon spor, oradan da kara yoluyla Kranj kasabasına geçecek. Trabzon 'a bugün gelen Arjantinli futbolcu Jose Sosa da kamp kadrosuna dahil edildi.Slovenya'nın Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak Trabzon spor, daha sonra ikinci etap çalışması için Kranjska Gora kasabasına geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.Karadeniz ekibinin Slovenya kampı kadrosunda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Yüksel Şişman bulunuyor. Trabzon spor'un tüzük tadilatının yapıldığı olağanüstü genel kurulunun ardından havalimanına gelen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile görüşerek kafileyi uğurladı.Öte yandan, bir grup bordo - mavili taraftar da takımı uğurlamak için havalimanına gelerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Yurt Dışı Teknik Direktör Genel Kurul Kulüp Başkanı Hazırlık Maçı 

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