Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

- Trabzon spor'lu futbolcuları taşıyan otobüsün gelişi - Futbolcuların kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çekinmesi - Takımın havaalanına girişinden görüntüler - TRABZON (AA) - Trabzon spor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo - mavili ekip, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Daniel Sturridge ve Ogenyi Onazi, kafilede yer almadı.Öte yandan, Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımla Sivas'a gitti.
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