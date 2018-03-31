Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un gelişinden detay görüntüler

- İSTANBUL

Tillo 


- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor bugün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Bordo-mavili ekip sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanın ardından saat 13.00'te tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul’a hareket etti. Öğle saatlerinde Atatürk havalimanına iniş yapan kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Bordo-mavili oyuncular ardından dinlenmek üzere havalimanından ayrıldı. Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakatlıkları bulunan Esteban, Durica, Bero ve Castillo ile kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.
İlgili Foto Galeriler
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray DerbisiFotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi
UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!
Fotoğraflarla Beşiktaş - Bayern Münih KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Bayern Münih Karşılaşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı