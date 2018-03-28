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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Antrenmandan detaylar - Pasta kesimi detayları Trabzon spor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzon spor, hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli oyuncular Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Fabian Castillo ve Durica katılmadı. Matus Bero koşu yaparken Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı.
Bordo - mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar.Bu arada antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini pasta keserek tebrik etti.

Teknik Direktör Tillo Rektör 

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