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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor idmanından görüntü

- TRABZON

Milli Takım Tillo Öğrenciler Rektör 


- Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Esteban ile Durica’nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ve Filip Novak katılmadı. Matus Bero ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, ısınmanın ardından beşe iki top çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi.
İdmanın son bölümünde turnuva maçları yapıldı. Antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler. Trabzonspor, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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