Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor erteleme maçı için Malatya’da

Trabzonspor erteleme maçı için Malatya’da

Trabzonsporlu futbolcuların gelişi

Noel Deprem Forma 

-Detaylar

- MALATYA

- Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya’ya geldi. Trabzon’dan THY’ye ait özel bir uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na inen Trabzonspor kafilesini çıkışta taraftarlar çiçeklerle karşıladı. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de yer aldı. Bu arada Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildiği için yarın oynanacak olan forma giyemeyecekleri için kadroda yer almadılar. Yeni Malatya Stadyumu'nda 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Brüksel'de Noel hazırlığıBrüksel'de Noel hazırlığı
Lübnan'da Noel HazırlıklarıLübnan'da Noel Hazırlıkları
Madrid'de 10 Bin Noel Baba KoştuMadrid'de 10 Bin Noel Baba Koştu
Yeniden Çoçuk OldularYeniden Çoçuk Oldular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı