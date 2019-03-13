Trabzonspor eksik çalıştı



- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını eksik sürdürdü. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri süren Yusuf Yazıcı, Jose Sosa ve Majid Hosseini ise kondisyon salonunda çalıştı. Dünkü antrenmanda omuzunda ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamayan golcü oyuncu Hugo Rodalega ise takımla çalışmalara katıldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler hariç 14 oyuncu antrenman yaptı Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını eksik bir kadro ile sürdürüyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle alternatifsiz bir kadro ile bu maça hazırlanan bordo-mavililerde bugün gerçekleştirilen antrenmanda kaleciler dışında 14 oyuncu yer aldı. 7 oyuncudan yoksun olarak hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, takımın önemli ismi Jose Sosa'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu hafta yapılan çalışmalarda takımla birlikte yer almayan oyuncunun durumu ise cuma günü yapılacak olan son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Öğrenciler antrenmanı ziyaret etti Bordo-mavililerin antrenmanını Düzköy Gökçeler Ortaokulu ve Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler bordo-mavili takımla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Erzurum'a yolculuk cuma günü Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maç için 15 Mart Cuma günü kara yolu ile bu kente gidecek. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile Erzurum'a hareket edecek. Geceyi Erzurum'da geçirecek olan Trabzonspor, 16 Mart Cumartesi günü oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönecek.

