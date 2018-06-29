Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları - TRABZON

- Trabzon spor'da yeni sezon hazırlıkları - Trabzon spor antrenmanından genel ve detay görüntüler - Futbolculardan detay görüntüler - Teknik direktör Ünal Karaman'ın detay görüntüsü Trabzon spor'da yeni sezon hazırlıklarıTRABZON (AA) - Trabzon spor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.Bordo - mavili ekip, hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı sabah ve akşam antrenmanlarıyla sürdürdü.Futbolcular, akşam antrenmanında düz koşu ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.Antrenmanda, kaleciler Onur, Furkan, Bahadır ile Uğurcan takımdan ayrı çalıştı.Antrenmana izinli olan Burak, Aytaç, Ramil Sheidaev, Kucka, Yusuf, Onazi ve Novak'ın yanı sıra izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa, Rodallega ve Esteban katılmadı. Bu oyuncular için noter tespiti yapıldı.Bordo - mavili ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.