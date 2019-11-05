Trabzonspor'da Krasnodar hazırlıkları sürüyor

-Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa'nın koşuları



- - Bordo-mavililerde Sosa, Sturridge, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak takımdan ayrı çalıştı TRABZON



- UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı. Bordo-mavililerde Sosa, Sturridge, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak takımdan ayrı, Onazi ise takımla birlikte çalıştı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdülkadir Ömür, Ekuban katılmadı. Sosa, Obi Mikel, Sturridge ve Abdulkadir Parmak ise takımda ayrı çalışırken, Onazi ise çalışmalarını takımla birlikte sürdürdü. MR'ı çekilen Sosa'nın ise Krasnodar maçında forma giyip-giymeyeceği yapılacak olan son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Karaman: "Enerjimizi sonuç odaklı kullanmalıyız" Sakat oyuncuların bir an önce takım dönmesini bekleyen Ünal Karaman, antrenmanlarda olası sakatlıklara karşı oyuncularını uyararak dikkatli olmalarını istedi. Krasnodar maçı öncesi ilk on birini belirlemeye çalışan deneyimli teknik adam oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Karaman'ın idmanda oyuncularına, kendilerinde olan topu rakibe kaptırmamaları gerektiğini belirterek , "Kaptırdığımız topu kapmak için enerji harcıyoruz. O enerjilerini sonuç odakları kullanmalıyız" dediği öğrenildi. Krasnodar hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamlayan Karadeniz temsilcisi yarın Rusya’da yapacağı son antrenmanla bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını bitirecek.



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