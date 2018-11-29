Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - TRABZON
- Futbolcuların çalışmalarından genel görüntüler Trabzon spor'da Kayserispor maçı hazırlıklarıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Bordo - mavili ekip, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.