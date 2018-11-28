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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - TRABZON

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - TRABZON

- Antrenmandan detaylar - Futbolcuların düz koşu ve pas çalışması - Kalecilerin çalışması - Yarı sahada yapılan maçtan detaylar TRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka, hasta olan Mustafa Akbaş katılmadı.Hafif sakatlığı bulunan Hosseini'nin takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda bordo - mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada maç oynadı. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İtalya Rektör 

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