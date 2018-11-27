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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - TRABZON

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - TRABZON

- Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmandan detaylar - Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerinin futbolculara çiçek vermesi - Futbolcuların öğrencilerle fotoğraf çekimi - Ünal Karaman'dan detaylar Trabzon spor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladıTRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2 - 1 yenen Trabzon spor, bir günlük iznin ardından 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, annesi vefat etmesi nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka katılmadı.Bordo - mavili futbolculardan Fenerbahçe maçında 11'de oynayan oyuncular koşu, diğer oyuncular ise yarı sahada maç yaptı.Antrenmanı ziyaret eden Yeşiltepe İlkokulu öğrencileri de futbolculara çiçek vererek, takımla fotoğraf çektirdi. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Çekim İtalya Öğrenciler Rektör 

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