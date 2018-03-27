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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - TRABZON

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - TRABZON

- Trabzon spor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Yavuz Selim İlkokulu'ndan bir grup öğrencinin futbolcularla toplu fotoğraf çekimi - Trabzon spor'un antrenmanı Trabzon spor'da Galatasaray maçı hazırlıklarıTRABZON(AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarına giden Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban, Durica, Castillo katılmadı. Bero ve Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koşu yaptı.Bordo - mavili futbolcular, koşu ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanı, dar alandaki maçla tamamladı. Milli maçlar nedeniyle eksik çalışan Trabzon spor'da, Rıza Çalımbay da dar alandaki çift kalede yer aldı.Öte yandan, antrenman öncesi tesislere gelen Yavuz Selim İlkokulundan bir grup öğrenci, Galatasaray karşılaşması için futbolculara başarı diledi. Trabzon spor, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Milli Takım Teknik Direktör Tillo Çekim Rektör 

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