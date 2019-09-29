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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil - TRABZON

Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil - TRABZON

- Trabzon spor - Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in açıklamalarıMaçın ardından - Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil:"Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor"TRABZON (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Trabzon spor'a 4 - 1 yenilen Beşiktaş'ta kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.
KarşılaSüper Lig'in 6. haftasında Trabzon spor, sahasında Beşiktaş'ı 4 - 1 yendiği maçın ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, gazetecilerin sorularını yanıtladı. - "Söylenecek çok fazla birşey yok"Ligde kötü bir yerde bulunduklarını belirten Ürkmezgil, "Kötü bir sıralama, bugünde maç çok kötü. Yani hiçbirimizin beklemediği bizlerin aslında bu hafta da çok motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Üzgünüz aslında sizlerde geldiğiniz için burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla birşey yok." dedi.
Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp görüşmediği yönündeki soru üzerine Ürkmezgil, şunları kaydetti:"Hayır görüşmedim. Onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta için de çok beraber oldum. Onun da çok motive olduğunu biliyorum. Çok inançlı bu maça, Trabzon 'a geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok, sağlıklı olmaz zaten. Aynı şu an benim söylediğim veya söyleyeceklerim gibi." Haftaya kendisini de hep beraber başkanımız yönetim kurulunu yine toplayacaktır. Hele şu olayı bir geceyi geçirelim ertesi günü görelim. Yönetimdeki başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Değerlendirmesini yapalım."Maçtan sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la da görüşmediklerini aktaran Ürkmezgil, "Telefonları da genelde şu aralar kapalı. Onun için ona da telefonla ulaşıp bir şekilde ne yapacağız diyecek halimiz yoktur. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir." diye konuştu.

Teknik Direktör Genel Sekreter Rektör 

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