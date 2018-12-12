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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - TRABZON

- Trabzon spor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Antrenmandan görüntüler Trabzon spor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştilen antrenmana sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür ve Ogenyi Onazi katılmadı. Bu futbolcuların tedavisinin sürdüğü ve kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.Bordo - mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Rektör 

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