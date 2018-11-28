Trabzonspor'a Gümüşhane'de sevgi seli - GÜMÜŞHANE

- Trabzonspor'a Gümüşhane 'de sevgi seli - Trabzonspor armalı anıttan genel ve detay görüntüler - Tranbzonsporun Torul ilçesine gelişi - Cam terastan görüntü - Trabzonspor'un karşılanması - Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği Başkanı Veysel Küçüköner'in konuşması - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın konuşması - Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'nun konuşması - Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Arslan'ın konuşması - Anıtın açılışından görüntüler - Trabzonsporlu futbolcuların konuşmaları - Trabzonspor heyetinin Atatürk Ortaokulu'nu ziyareti - Ünal Karaman ve futbolcuların Torul Seyir Terası'nı ziyareti - Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği'nin daveti üzerine Torul ilçesine gelen teknik direktör Ünal Karaman, futbolcu ve yöneticiler taraftarlarca sevgiyle karşılandıGÜMÜŞHANE (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcular ve bazı yöneticiler, Gümüşhane 'nin Torul ilçesindeki taraftarlarca sevgiyle karşılandı.Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği'nin daveti üzerine ilçeye gelen teknik direktör Karaman, futbolcular Anthony Nwakaeme, Batuhan Artarslan, Zargo Toure ve Vahid Amiri ile kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci, Kaymakam Hasan Hüseyin Arslan, Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ve taraftarlarca karşılandı.Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve sık sık birlikte fotoğraf çektirdiği Karaman, yönetici ve futbolcular, terminal mevkisinde dernekçe yaptırılan Trabzonspor armalı anıtın açılışını yaptı.Ünal Karaman, burada yaptığı konuşmada, fırsat bulduğu her ortamda Torul'a gelmeye gayret gösterdiğini söyledi.
Taraftarlarla birlikte olmaktan keyif aldığını belirten Karaman, taraftarlara hitaben "İyi ki varsınız" ifadesini kullandı.Torul Belediye Başkanı Köroğlu da Trabzonspor ve teknik direktör Karaman'dan beklentileri olduğunu kaydederek, "Bu insanların kahve köşelerinde her defasında kahrolduklarına şahit oluyorum. Fenerbahçe'yi yendiğiniz için insanlar burada. Bu insanları sürekli güldürün. Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum." dedi. - "Sizleri mutlu etmeye devam edeceğiz"Futbolculardan Anthony Nwakaeme ise taraftarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yabancı oyuncular olarak bizi şehrinize, ülkenize böylesine kabul ettiğiniz için, böylesine güzel karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve sizleri mutlu etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz." diye konuştu. Karaman, yönetici ve futbolcular, anıtın açılışının ardından ilçe merkezindeki Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Karaman ve beraberindekiler, daha sonra Torul Seyir Terası'na çıkarak adrenalin dolu anlar yaşadı.