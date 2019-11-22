-Kenan Sofuoğu'nun açıklamaları

-Bora Berker Cansever'in açıklamaları

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- Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefim, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak"- Kenan Sofuoğu: "Türkiye'de yeterli tesis yok" İSTANBUL



- Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Seneye çok güzel işler yapacağım. Tek hedefim, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak" dedi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Feriye Ortaköy'de düzenlenen ve AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda da Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever'in katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. PATA Yamaha takımıyla 2 sezonluk anlaşma yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Razgatlıoğlu, "Geçen sene bu takımda olmayı hayal ediyordum. Bu sene hayalim gerçek oldu. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. Daha güzel işler yapacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Üzerimde bir baskı var" Bir fabrika takımı adına mücadele ettiği için heyecanlı olduğunu da söyleyen Toprak Razgatlıoğlu, "Üzerimde bir baskı var. Üst üste 5 sezon tek başıma yarıştım. Şimdi takım arkadaşım var. Her yarışta en iyisini yapmak zorundayım. Buna alışacağım. Testlere başladık. Motor çok hafif ve ufak. Elektroniği çok güzel çalışıyor. Seneye çok güzel işler yapacağım. Tek hedefim, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak" diye konuştu.

Sofuoğlu: "En büyük takıma imza attık" Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun önemli başarılar elde ettiğine vurgu yaparak, "Toprak'ın, Yamaha'da olması kolay değildi. Dünyanın en büyük takımına bir Türk sporcunun transfer olması zor. Burada birçok kişinin emeği var. Bir Türk sporcuyu futbolda Real Madrid ve Barcelona nasıl transfer ediyorsa, biz de Toprak'ı motorsporlarında böyle bir takıma koyduk. Çok şükür en büyük takıma imza attık. Toprak'ın başarısı Türkiye'yi motor sporlarında daha iyi yerlere taşıyacaktır. Toprak'ın 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak tarihin en genç şampiyonu olmasını hayal ediyorum" ifadelerini kullandı. "Türkiye'de yeterli tesis yok" Motorsporları için Türkiye'de yeterli tesis olmamasından Sofuoğlu, şöyle konuştu: "Ülkemizin en büyük eksiği motor sporları tesisi. Her yerde birçok spor tesisi var. Motorsporları için ise sadece İstanbul Park bulunuyor. Oraya da girmek o kadar kolay değil. Bütçeler yetmiyor. Türkiye'nin en az 5-6 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılması gerektiğini düşünüyorum. Henüz devleti böyle bir eksiklik olduğu konusunda inandıramadık. Devlet henüz bunun bilincinde değil. Şu an bunu kabullendirmeye gücüm yetmiyor. İnşallah ileride bunu başarabiliriz. Görev sürem bitince iznimi isteyeceğim. Vaktimi gençlere ayıracağım. Tüm enerjimi çocuklara vereceğim." Cansever: "Toprak, bize dünya şampiyonlukları getirecek" Bora Berker Cansever de Toprak'ın Dünya Superbike Şampiyonası'nda birçok şampiyonluk yaşayacağına inandığını bildirerek, "Dünya çapında motor sporlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Her zaman en iyilerle çalışıyoruz. Mavi rengin bize verdiği ruhla Toprak ile anlaşma imzaladık. Toprak, hırsı ve inancı bize dünya şampiyonlukları getirecek. Toprak'ı aramıza almaktan dolayı çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.



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