Tolunay Kafkas gençlerle bir araya geldi - ARDAHAN
- Tolunay Kafkas'ın ziyaretinden detaylar - Kafkas'ın gazetecilere açıklamada bulunması - Ardahan Gençlik Merkezi önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiTolunay Kafkas Ardahan 'da gençlerle bir araya geldiARDAHAN (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Ardahan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.Ziyaretine ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Kafkas, Ardahan 'da gençlerle bir araya geldiğini, Ardahan 'ın durumu hakkında değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.
Ardahan 'a yeniden geleceğini dile getiren Kafkas, şunları kaydetti:"Birçok ili gezdim. Ardahan da bu illerden biri. Her ilimiz gibi çok değerli ve çok kıymetli. Burada federasyonumuzun adına neleri yapabileceğimizi konuştuk. Döndüğümüz yerde bunları değerlendirip ilimize ne getirebiliriz ne götürebiliriz... Özellikle Doğu Anadolu illerine bunun çalışmalarını yapacağız. Ardahan 'daki ilgililer bizi çok güzel ağırladı."Tolunay Kafkas, gösterilen ilgiden dolayı başta Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy olmak üzere yetkililere teşekkür etti.