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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Thievy Bifouma'nın yeni adresi MKE Ankaragücü - ANKARA

Thievy Bifouma'nın yeni adresi MKE Ankaragücü - ANKARA

- MKE Ankara gücü'nün yeni transferi Thievy Bifouma'nın imza töreni - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in konuşması - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Yiğiner ve yeni transferi Bifouma'nın tokalaşmasıThievy Bifouma'nın yeni adresi MKE Ankara gücü - Başkent temsilcisi, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Yiğiner: - "İddialı bir takım kurmak istiyoruz. Bu transferle de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum"ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankara gücü, Kongo asıllı Fransız futbolcu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla kulüp binasında bir araya geldi. Bifouma, başkan Yiğiner ile görüşmesinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı - lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.Başkan Yiğiner, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirterek, "İddialı bir takım kurmak istiyoruz. Bu transferle de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.
Bifouma'nın transferini büyük bir gizlilik içinde yürüttüklerinin altını çizen Yiğiner, "Taraftarlarımız rahat olsun, bunun arkası gelecek. Yarışmacı, çatır çatır futbol oynayacak, taraftarı heyecanlandıracak bir takım oluşturmak istiyoruz. Bifouma da bildiğimiz, iyi bir futbolcu. Her yönüyle takıma katkı sağlayacağından şüphem yok. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.
Yiğiner, transfer çalışmalarını son hızla sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Yerli ve yabancı görüştüğümüz futbolcular var. Yine bu transferleri de gizlilik içinde yürütüyoruz. Birkaç gün içinde imzaları attıracağız." ifadelerini kullandı.

İmza Töreni Bild Forma 

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