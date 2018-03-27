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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
TFF geleceğin antrenörlerini Tokat'ta yetiştiriyor

TFF geleceğin antrenörlerini Tokat'ta yetiştiriyor

Teknik adamlar tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerden detaylar

Milli Futbolcu Yurt Dışı Futbol Okulu Kadın Sporcu Öğrenciler 

-Aralarında bayan kursiyerlerin de bulunduğu öğrenciler
-Ömer Kaner röportajı
-Sporcularla röportaj

- TOKAT

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından düzenlenen kursla geleceğin teknik adamları Tokat'ta yetiştiriliyor. TFF eğitmenlerinden eski milli futbolcu ve başarılı teknik adam Ömer Kaner ile yine Türkiye'nin başarılı antrenörlerinden Hakan Yılmaz tarafından Tokat'ta verilmeye başlanan kursa Türkiye genelinden genç yetenekler katıldı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin davetiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Sağlık Meslek Yüksek Okulu'na ait tesislerde verilen eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerler TFF C Antrenör lisansı almaya hak kazanacak. Kursa tamamen gençlerin katıldığını söyleyen Eğitimci Ömer Kaner, kursta çok sayıda BESYO mezunu öğrenci olduğunu dile getirdi. Kaner, "Türkiye'de bizim kurslarımızdan mezun olan Türk antrenörlerinin özellikle Süper Lig ve 1. Lig'de çoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bizden yurt dışına de giden de oldu. Fatih Hoca gitti, ben Polonya'da çalıştım bir sene. Azerbaycan'da çalışan Rasim Hoca var... Ama şimdi bundan sonra, bu kurslardan sonra çok çok fazla hocamız yurt dışında çalışacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kursiyerlerin aldıkları eğitim sonrasında edindikleri birikimleri, kendi öğrencilerine aktarması hedefleniyor. Kursa Tekirdağ'dan katılan kadın sporculardan Nezire Topçu da aldığı bu eğitim sonrasında bir futbol okulu açarak Türk futboluna yeni sporcular yetiştirmeyi istediğini söyledi.


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