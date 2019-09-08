Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret

TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret

Nihat Özdemir yeni malatyaspor ziyaret detay

Alışveriş Malatyaspor Yeni Malatyaspor Beğendik Rektör 

-Nihat Özdemir açıklama
-Adil Gevrek açıklama
-Hamit altıntop açıklama

MALATYA

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Btc Turk Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, yöneticiler Aziz Yalçınkaya, İlhan Çelebi, Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın hazır bulundular. Ziyarette ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Sabah Gazetesi Yazarları da yer aldılar. Kulüp Başkanı Adil Gevrek gelen heyete yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sunum yaparak bölge için de büyük önem taşıyan projeye destek istedi. TFF Baskanı Nihat Özdemir de gerekli desteklerin verileceğini ifade ederek, projenin kendi hayalindeki projeyi yansıttığını ifade etti.
Hamit Altıntop da memleketi Malatya'da olduğu için mutlu olduklarını belirterek Yeni Malatyaspor'un tesis projesini beğendiklerini söyledi.

Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra antrenman sahalarında incelemelerde bulundular. Ziyaretin sonunda Adil Gevrek tarafından Nihat Özdemir ve yanındaki heyete Btc Yeni Malatyaspor forması ve kayısı hediye edildi.
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı