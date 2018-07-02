TFF 3. Lig grup kuraları çekildi



- TFF 3. Lig’de bulunan takımların 2018-2019 sezonunda hangi grupta yer alacağı belli oldu. Mersin İdman Yurdu’nun aldığı ceza sebebiyle alt lige düşmesiyle TFF 3. Lig 1. Grup yeni sezonda 17 takımla mücadele edecek. TFF 3. Lig’de yer alan ekiplerin hangi grupta mücadele edeceği çekilen kura ile belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 3. Lig takımlarının temsilcileri katıldı.

Mersin İdmanyurdu’nun bu yıl alt lige düşürülme cezası almasıyla TFF 3. Lig 1 Grup’ta 17 takım mücadele edeceği aktarıldı. 1. Grup'ta her hafta bir takımın bay geçeceği belirtildi. İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez kura öncesinde kısa bir açıklama yaparak, "Futbolda kurumların itibarının zedelenmemesi en önemli başarıdır. Futbol ailesi olarak buna dikkat etmeliyiz. Başarılı olan da başarısız olan da bunu hayatın sonu olarak görmemeli” şeklinde konuştu.

3 grupta karşılaşmaların oynanacağı TFF 3. Lig’de çekilen kura sonucu 1. Grup’ta mücadele edecek takımlar şu şekilde sıralandı: Artvin Hopaspor Batman Petrolspor Büyükçekmece Tepecikspor Düzyurtspor Erbaaspor Ergene Velimeşespor Erzin Belediyespor Gebzespor Kocaeli Birlikspor Kozan Belediyespor Nazilli Belediyespor Nevşehirspor Gençlik Şile Yıldızspor Tire 1922 Yomraspor TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan takımlar şöyle: Adıyaman 1954 Alibeyköy Bergama Belediyespor Çatalcaspor Düzcespor Elaziz Belediyespor Erokspor Karşıyaka Kemerspor 2003 Kırşehir Belediyespor Kızılcabölükspor Ofspor Osmaniyespor Pazarspor Sultanbeyli Belediyespor Van Büyükşehir Belediyespor Yeni Altındağ Belediyespor Yeni Orduspor TFF 3. Lig 3. Grup’ta yarışacak olan ekipler ise şu şekilde: 1461 Trabzonspor Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Anagold24 Erzincanspor Ankara Adliyespor Bayburt Grup Özel İdare Bucaspor Cizrespor Çorum Belediyespor Diyarbekirspor Fatsa Beledityespor Gölcükspor Halide Edip Adıvarspor Karacabey Birlikspor Kocaelispor Muğlaspor Payasspor Serik Belediyespor Turgutluspor

