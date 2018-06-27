Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası

- Turnuvadan görüntüler - Turnuvanın dördüncü gününde ana tablo ikinci tur ve çiftler müsabakaları yapıldıANTALYA (AA) - ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın dördüncü günü ana tablo ve çiftler müsabakaları ile devam etti.Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, ana tablo ve çiftler müsabakaları yapıldı.Tek erkekler kategorisinde ana tabloda altı karşılaşma yapıldı. Tek erkekler ana tablo ikinci tur müsabakalarında Litvanyalı Ricardas Berankis'i 2 - 0 yenen turnuvanın seri başlarından Fransız Adrian Mannarino, Slovenyalı Blaz Kavcic'i 2 - 1 mağlup eden turnuvanın diğer seri başı Fransız Gael Monfils ile geçen yılın şampiyonu Japon Yuichi Sugita karşısında 2 - 1 üstünlük kuran Fransız Pierre Hugues Herbert, Hollandalı Robin Haase'i 2 - 1'le geçen İspanyol Guillermo Garcia Lopez, Bosnalı Mirza Basic'i 2 - 1 mağlup eden Portekizli Joao Sousa ile Romen Marius Copil'i 2 - 1 yenen Bosnalı Damir Dzumhur, çeyrek finale yükseldi.Günün diğer maçlarında çift erkeklerde, Andres Molteni (Arjantin) - Hans Podlipnik Castillo (Şili) ikilisini 2 - 0 yenen Marcelo Demoliner (Bulgaristan) - Santiago Gonzalez (Meksika) çifti, Jonathan Eysseric (Fransa) - Hugo Nys (Fransa) ikilisini 2 - 1 mağlup eden Max Mirnyi (Belarus) - Fhilipp Oswald (Avusturya), Radu Albot (Moldova) - Guido Pella (Arjantin) ikilisine 2 - 1 üstünlük kuran Sander Arends (Hollanda) - Matwe Middelkoop (Hollanda) ile Guillermo Garcia Lopez (İspanya) - Joao Sousa (Portekiz) ekibini 2 - 1'le geçen Roman Jebavy (Çek Cumhuriyeti) - Julio Peralta (Şili) çifti yarı finale yükseldi.Turnuvaya, yarın ana tablo tek erkekler çeyrek finalinde 4 ve çiftler yarı finalinde 2 karşılaşmayla devam edilecek.Turnuva, 30 Haziran Cumartesi günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.