Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası

- Seyirci ve hakem detayı - Tenis müsabakalarından görüntüler - Turnuvanın üçüncü gününde ana tablo birinci tur, ikinci tur ve çiftler müsabakaları yapıldıANTALYA (AA) - ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın üçüncü günü ana tablo ve çiftler müsabakaları ile devam etti.Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde ana tablo ve çiftler müsabakaları yapıldı.Tek erkekler kategorisinde ana tabloda dört karşılaşma yapıldı. Tek erkekler ana tablo birinci tur müsabakalarında Cem İlkel'i 2 - 0 yenen Rumen Marius Copil, İtalyan Paolo Lorenzi'yi 2 - 0 mağlup eden Bosna Hersekli Mirza Basic ile dün tamamlanamayan mücadelede Rus Mikhail Youzhny'yi 2 - 1'le geçen Hollandalı Robin Haase ana tablonun ikinci turunda oynamaya hak kazandı.Tek erkekler ikinci tur müsabakalarında ise Sırp Dusan Lajovic'e 2 - 1 üstünlük kuran Gürcü Nikoloz Basilashvili ile turnuvanın seri başlarından İspanyol Fernando Verdasco'yu 2 - 0 yenen Çek Jiri Vesely çeyrek finale yükseldi.Günün diğer maçlarında çift erkeklerde Tuna Altuna (Türkiye) - Konstantin Kravchuk (Rusya) ikilisini 2 - 0 yenen Andres Molteni (Arjantin) - Hans Podlipnik Castillo (Şili) çifti, Koray Kırcı (Türkiye) - Ergi Kırkın (Türkiye) ikilisini 2 - 0 mağlup eden Guillermo Garcia Lopez (İspanya) - Joao Sousa (Portekiz) çifti, Federico Delbanis (Arjantin) - Miguel Angel Reyes Varela (Meksika) ikilisini 2 - 0'le geçen Max Mirnyi (Belarus) - Fhilipp Oswald (Avusturya) çifti ile Antonio Sancic (Hırvatistan) - Andrei Vasilevski (Belarus) ikilisini 2 - 1 yenen Radu Albot (Moldova) - Guido Pella (Arjantin), çeyrek finale çıktı.Turnuvaya, yarın ana tablo ikinci turunda tek erkeklerde 6 ve çiftlerde 4 karşılaşmayla devam edilecek.Turnuvanın seri başlarından Fransız Adrian Mannarino ve Gael Monfils ile Bosna Hersekli Damir Dzumhur ilk maçına yarın çıkacak.Turnuva, 30 Haziran Cumartesi günü final karşılaşmasıyla sona erecek.