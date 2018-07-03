TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası başlıyor - ELAZIĞ
- Kickboks antrenmanından görüntü - Kickbokscu sporcuların şampiyonaya hazırlanması - Kickbokscu sporcuların ikili antrenma yapması - Kick Boks Federasyonu Ringlerden Sorumlu Genel Koordinatörü ve Milli Takım Başantrenörü Abdullah Alan'ın konuşmalarıTASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası başlıyor - Elazığ 'da yarın başlayacak Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'na 4 bin civarında sporcu, hakem, antrenör ve idarecinin katılımı bekleniyor - Kick Boks Federasyonu Ringlerden Sorumlu Genel Koordinatörü Abdullah Alan:"Kick boksun kalbi 9 gün boyunca Elazığ 'da atacak. Kick boks heyecanını yaşamak isteyen tüm halkımızı bu organizasyona davet ediyoruz"ELAZIĞ (AA) - Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonu ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası, yarın Elazığ 'da başlayacak.Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya 4 bin civarında sporcu, hakem, antrenör ve idarecinin katılımı bekleniyor.Kick Boks Federasyonu Ringlerden Sorumlu Genel Koordinatörü ve Milli Takım Başantrenörü Abdullah Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 gün sürecek, tüm branş ve kategorilerde müsabakaların yer alacağı şampiyonanın kıyasıya mücadeleye sahne olacağını belirtti. Türkiye'de kick boks branşındaki sporcu sayısının her geçen yıl daha da artış gösterdiğine işaret eden Alan, bu sayede bu sporun birçok branşı geride bıraktığını söyledi.
- "Kim çok daha iyi ise milli takımda yer alacak"Alan, "Bu şampiyona milli takımda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirleyecek kriterlerin 3. etabını oluşturuyor. Daha önce Antalya'da yapılan turnuvalara katılan sporcuların elde ettikleri puanların toplamı milli takımda yer alacak sporcuları belirleyecek. Onun için bu şampiyona sporcular açısından çok önemli. Kick boksta şans olayı yok. Kim çok daha iyi ise milli takımda yer alacak." diye konuştu. Elazığ 'ın çok sayıda sporcunun katılacağı büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alan, şampiyonanın kentte gerçekleştirilecek olmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.Alan, "Kick boksun kalbi 9 gün boyunca Elazığ 'da atacak. Halkımız doya doya kick boks izleme fırsatı bulacak. Kick boks heyecanını yaşamak isteyen tüm halkımızı bu organizasyona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.