Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarık Aksar: 'Emircan’ı vermeyi düşünmüyoruz' Haberi

Tarık Aksar: 'Emircan’ı vermeyi düşünmüyoruz' Haberi

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'ın açıklamaları

- (Özel haber) Tarık Aksar: "Emircan’ı vermeyi düşünmüyoruz"- Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar:- "Süper Lig’i zorlayacağız" İSTANBUL

İhlas Muhabir Fikstür Çekim Kura Çekimi 


- Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, ismi sık sık Trabzonspor ile gündeme gelen Emircan Altıntaş ile ilgili olarak, "Emircan’ı mümkün olduğunca vermeyi düşünmüyoruz" dedi.
TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu fikstür kuraları çekildi. Çekilen fikstürün ardından Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Aksar, ilk hafta Altay ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyleyerek, "Bizim açımızdan güzel bir kura çekimi oldu. İlk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Altay iyi bir takım biz de iyi bir takımız. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Süper Lig için zorlayacağız" Başkan Aksar, yeni sezonda Süper Lig için daha fazla çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Ümraniyespor istikrarlı şekilde gidiyor. Hedefleri büyüttü. Son 3 sezondur Play-Off'u zorluyoruz. Hatta Play-Off'ta Süper Lig'i kaçırdık. En kötü şartlarda Play-Off oynayacak bir kadro oluşturduk. Tabii ki Süper Lig’i zorlamaya çalışacağız” açıklamasını yaptı. "Emircan’ı vermeyi düşünmüyoruz" İsmi Trabzonspor ile gündeme gelen Ümraniyesporlu futbolcu Emircan Altıntaş ile ilgili de konuşan Başkan Aksar, "Emircan ile ilgili haberler geliyor ama hiçbir kulüpten resmi müracaat yok. Emircan bizim oyuncumuz kendisiyle çalışmak istiyoruz. Mümkün olduğunca da vermeyi düşünmüyoruz” değerlendirmesini yaptı. "Hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız” 2019-2020 sezonu kadro yapılanması hakkında da bilgi veren Aksar, “Son olarak Bentley ile anlaşma sağladık. Yabancı kontenjanımız 4. biliyorsunuz 5 yabancımız vardı ve hepsiyle de yollarımız ayırdık. Yurt içinden 6 tane transfer yaptık. Mümkün olduğunca iskelet yapımızı bozmadan iyi mücadele edecek bir takım kurmaya çalıştık. Ümraniyespor hedefi olan bir takımdır. Hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı