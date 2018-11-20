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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Taner Öcal, resmen Kardemir Karabükspor'da - KARABÜK

Taner Öcal, resmen Kardemir Karabükspor'da - KARABÜK

- Mehmet Yüksel'in konuşması - Taner Öcal'ın konuşması - İmza töreniTaner Öcal, resmen Kardemir Karabük spor'da - Kardemir Karabük spor, teknik direktör Taner Öcal ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladıKARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor, daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Taner Öcal ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.Taner Öcal için kulübün Yenişehir'deki tesislerinde imza töreni düzenlendi.
Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, burada yaptığı konuşmada, ekonomik ve sportif açıdan zor bir süreç geçirdiklerini, bunu aşmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir kan değişikliği olması için teknik direktörleri Levent Açıkgöz ile yolların ayrıldığını anlatan Yüksel, "Bugünden itibaren yeni hocamız Taner Öcal'dır. Taner hocamız inşallah Karabük 'ün kötü gidişatını değiştirecek. Bugünden itibaren Karabük 'te çok şeylerin değişeceğine inanarak çalışmaya başladık. 1,5 yıllık kendi şartlarımızda uygun bir şekilde öncelikle transferi açıp ligde kalabilmek planıyla sözleşme imzaladık." diye konuştu.
Taner Öcal ise genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Büyük zorluklar içerisinde mücadele eden bir takım var. Başkanımız da bu zorluğu bilerek görev aldı. Gerçek bir Karabük lü olarak saygı duyuyorum. Bu mücadelede ben de kendisinin yanında olmak istedim. İnşallah bu kulübü layık olduğu yerlere çıkarırız. Karabük spor taraftarına ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Genç bir takımımız var ve takımımızı yalnız bırakmasınlar. Transfer açılacak, devre arası yapacağımız takviyelerle bu takımı ligde tutmak için büyük bir mücadele vereceğiz."Konuşmaların ardından Öcal, kendisini 1,5 yıllığına Kardemir Karabük spor'un renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.

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