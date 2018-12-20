Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taner Öcal: “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın”

Taner Öcal: “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın”

Futbolculardan görüntü

Matematik Devre Arası Matem Allah Rektör 

-Düz koşu yapmaları
-Hocadan görüntü
-Taner Öcal’ın açıklaması
-İdmandan görüntü

- - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:- “Matematiksel olarak düşmedikçe bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz”- “İkinci devrede de bu çocuklar tabanca gibi olacak” KARABÜK

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, hakemlerin maçlarını adil bir şekilde yönetmeleri durumunda bugün artı 4 puanda olacaklarını söyleyerek, “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın” dedi.
Kardemir Karabükspor, ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Taner Öcal gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-mavili ekip, düz koşu, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktiksel çalışmalar yaptı. “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın” İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, eğer hakemler maçları doğru yönetselerdi bizim bugün artı 4 puanımız olacaktı diyerek, “Maalesef bize düştü gözüyle bakarak basit hatalar yapıyorlar. İnşallah bunu tekrarlamazlar. Bizler hakemlerden adil bir yönetim bekliyoruz. Sonuçta biz buraya eğlenmeye gelmedik. Burada bize kimse düştü gözüyle bakmasın. Mücadelemizi sonuna kadar getireceğiz. Bu hafta da önemli bir maça çıkıyoruz ve rakibimize saygı duyuyoruz. Ben futbolcularıma saygı duyulduğunu hissediyorum. Oynadıkça, üstüne koydukça özellikle üçüncü bölgeden son maçta 7 tane net pozisyonumuz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz oraya puan almaya gidiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah orada güzel bir maç oynayarak devre arasına yüzümüzü gülerek girmek istiyoruz” dedi.
“Bu çocuklar tabanca gibi olacak” Genç bir takım olduklarını da ifade eden Öcal, “Oyunsal anlamında diğer takımlara göre eksiğimiz olsa da bunu koşarak ve mücadele ederek kapatmak istiyoruz. Bu hafta Yusuf ve Ahmet yok ama onların yerine oynayacak çocuklar var. Burada en güzel şey üstüne koyarak gitmeleri. Geri dönüşler çok güzel. Başkanımız Mehmet Yüksel’in bu kadar çabasına, emeğine ve dik durmasına bizler sahada nasıl destek oluruz onun çabasındayız. İnşallah Gazişehir karşısında puan alıp ikinci devrede de bu çocuklar tabanca gibi olacak. Olur muyuz olmaz mıyız bilmiyoruz ama biz matematiksel olarak düşmedikçe bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
LYS 2013 Matematik Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Matematik Soruları ve Cevapları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı