Taner Öcal: “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın”

-Düz koşu yapmaları

-Hocadan görüntü

-Taner Öcal’ın açıklaması

-İdmandan görüntü



- - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:- “Matematiksel olarak düşmedikçe bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz”- “İkinci devrede de bu çocuklar tabanca gibi olacak” KARABÜK



- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, hakemlerin maçlarını adil bir şekilde yönetmeleri durumunda bugün artı 4 puanda olacaklarını söyleyerek, “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın” dedi.

Kardemir Karabükspor, ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Taner Öcal gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-mavili ekip, düz koşu, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktiksel çalışmalar yaptı. “Kimse bize düştü gözüyle bakmasın” İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, eğer hakemler maçları doğru yönetselerdi bizim bugün artı 4 puanımız olacaktı diyerek, “Maalesef bize düştü gözüyle bakarak basit hatalar yapıyorlar. İnşallah bunu tekrarlamazlar. Bizler hakemlerden adil bir yönetim bekliyoruz. Sonuçta biz buraya eğlenmeye gelmedik. Burada bize kimse düştü gözüyle bakmasın. Mücadelemizi sonuna kadar getireceğiz. Bu hafta da önemli bir maça çıkıyoruz ve rakibimize saygı duyuyoruz. Ben futbolcularıma saygı duyulduğunu hissediyorum. Oynadıkça, üstüne koydukça özellikle üçüncü bölgeden son maçta 7 tane net pozisyonumuz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz oraya puan almaya gidiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah orada güzel bir maç oynayarak devre arasına yüzümüzü gülerek girmek istiyoruz” dedi.

“Bu çocuklar tabanca gibi olacak” Genç bir takım olduklarını da ifade eden Öcal, “Oyunsal anlamında diğer takımlara göre eksiğimiz olsa da bunu koşarak ve mücadele ederek kapatmak istiyoruz. Bu hafta Yusuf ve Ahmet yok ama onların yerine oynayacak çocuklar var. Burada en güzel şey üstüne koyarak gitmeleri. Geri dönüşler çok güzel. Başkanımız Mehmet Yüksel’in bu kadar çabasına, emeğine ve dik durmasına bizler sahada nasıl destek oluruz onun çabasındayız. İnşallah Gazişehir karşısında puan alıp ikinci devrede de bu çocuklar tabanca gibi olacak. Olur muyuz olmaz mıyız bilmiyoruz ama biz matematiksel olarak düşmedikçe bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz” diye konuştu.



