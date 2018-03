T.M Akhisarspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

-T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları



- - T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk:- "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız" MANİSA



- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da hazırlıklar başladı.

Hafta sonunda lige verilen arayı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok ile hazırlık maçı yaparak geçiren T.M. Akhisarspor, 2 günlük iznin ardından bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde M. Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Sissoko katılmazken, tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Lige baktığımızda ligin başı da böyle başladı ama özellikle son haftalara doğru yine herkesin birbirini yenebildiği, bütün takımların puan kaybettiği, sürpriz galibiyetlerin çıktığı bir lig izliyoruz. Ligde bir savaş var, hem ligin dibinde hem ortasında hem de şampiyonlukta. Oynayacağımız Başakşehir takımı şampiyonluğun en büyük adaylarından biri ve ligin en iyi takımlarından birisi. Bir düşüşe girmişlerdi, Beşiktaş maçı ile tekrar bir çıkışa geçtiler. Daha moralli gelecekler. Zorlu bir maç olacak tabii ki bizim için. Rakibimizde önemli eksiklikler var, bu bizim için avantaj. Biz her şeyin başında kendi işimizi yapmaya çalışan bir takımız. Özellikle iç sahada iyi bir hava yakalamıştık, belki Trabzonspor maçı bizim açımızdan üzücü bir maç oldu ama hem içeride hem dışarıda özellikle iyi takımlara karşı, ligin önemli takımlarına karşı iyi sonuçlar aldık. Bu haftaya baktığımızda bizim için ölçü olabilecek, yani kendimizi değerlendirecek, kendimize güvenimiz olması gerektiren bir ölçü. Yani bu anlamda tabii ki kendi sahamızda her maçta olduğu gibi yine kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı oynayacağız, bizim için çok zorlu bir maç. Herkesin bir hedefi var, biz her zaman hedefin ligin üst sıralarına tırmanmak olduğunu söylüyoruz, en yüksek puanı toplayıp yukarılara doğru biz de çıkmak istiyoruz. Aşağıdan da uzaklaşmak istiyoruz, bu da bizim için bu da bu anlamda önemli bir maç olacak" dedi.

"Hedefimiz ilk 8 içerisinde yer almak" Hedeflediği bir puan olup olmadığı sorusuna yanıt veren Buruk, “5 tane iç saha maçımız var, 3 tane deplasman maçımız var. Burada iç sahada gerçekten önemli takımlar ile oynayacağız. Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe, Galatasaray ve Osmanlıspor ligin çok büyük takımları ve bunlara karşı oynamak bizim açımızdan zor olacak ama biz alabileceğimiz maksimum puanları almaya çalışacağız. Bir dönem beşincilik hedefi koymuştuk. Kendi sahamızda Trabzonspor’a kaybetmek bu anlamda bizi oradan çok az da olsa uzaklaştırdı ama yine bu şans devam ediyor. Geçen seneki son periyotta topladığımız puanlar belki bu sene de geçen seneki puan durumunu getirir. Geçen sene 7. bitirmiştik, Bu sene yine ilk 8’in içerisinde olmak belki 5. belki 6.'lığa ulaşabilmek, yani bu hedefleri istiyoruz. İnşallah maksimum puanları kazanırız” ifadelerini kullandı. Öte yandan 1 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının biletlerinin ise batı kapalı 50, Güney ve Kuzey kale arkası 20 ve misafir takım 30 TL’den yarın satışa sunulacağı bildirildi.