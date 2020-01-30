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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Syam Ben Youssef: 'Sorduğum herkes Denizli'den çok iyi bahsedince gelmeye karar verdim'

Syam Ben Youssef: 'Sorduğum herkes Denizli'den çok iyi bahsedince gelmeye karar verdim'

Futbolcudan detaylar

Futbol Sahası Allah Basın Mensupları 

-Syam Ben Youssef'in açıklamaları
-Genel Detaylar

- Syam Ben Youssef: "Sorduğum herkes Denizli'den çok iyi bahsedince gelmeye karar verdim" DENİZLİ

- Denizlispor’un yeni transferlerinden Syam Ben Youssef, transfer süreciyle yaptığı açıklamada, "Sorduğum herkes Denizli'den iyi bahsedince gelmeye karar verdim" dedi.
Denizlispor'un yeni transferlerinden Tunuslu stoper Syam Ben Youssef, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dün takım ile birlikte ilk antrenmana çıktı. Yeni transfer bugün ise basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Denizlispor’a gelmeden önce şehri ve takımı sorduğu kişilerin olduğunu ifade eden Ben Youssef, "Herkes çok iyi bahsetti. O yüzden buraya gelme kararı aldım ve bunun içinde çok mutluyum" diye konuştu.
Türkçe’yi çok az da olsa anladığını belirten Tunuslu savunmacı, "Denizli’yi buraya geldiğimden bu yana görme fırsatım oldu. Burası çok güzel bir yer ve insanları özellikle çok iyi karşıladı. Bizim buraya gelmemizin sebebi güzellik değildir. Futbol sahasıdır. En önemlisi ise futbol sahasında neler yapabileceğimiz ve inşallah çok iyi gideceğiz. Göztepe maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli olan maksimumu verebilmek, sahaya yansıtabilmek, ondan sonrasında iyi netice alabilmek. Bu hafta bunun için çok çok hazırlanıyoruz. O yüzden umarım her şey istediğimiz gibi gidecek" şeklinde konuştu.

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