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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Svetislav Pesic: “Efes maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak etti”

Svetislav Pesic: “Efes maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak etti”

Svetislav Pesic'in açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Uttu 

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- İSTANBUL

- Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes’in maçın başından sonuna kadar oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Barcelona, THY Euroleague’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 92-70 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, “Anadolu Efes’i kazandığı için tebrik ederim. Muhteşem oynadılar. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettiler. Bu da bizim takımla aralarındaki farktı. Maçın en başından sonuna kadar bire bir oyunlarda geride kaldı. Onlar bunu iyi kullandı. Ritim tutturamadık. Dışarıdan gelen oyunculardan çok katkı aldılar. Birçok problemimiz vardı. Genel olarak bu gece bizim gecemiz değildi. Efes’i muhteşem oyunundan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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