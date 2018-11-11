Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 yarışları sona erdi - KOCAELİ
- Müsabakalardan görüntüler - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'in röportajıSürat Pateni Federasyon Kupası - 2 yarışları sona erdi - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli 'de düzenlenen yarışlar, dereceye girenlere madalyalarının verilmesiyle tamamlandı - Federasyon başkanı Gökhan Özdemir: - "En önemli hedefimiz olimpiyatlar. Biz inandık, hem Bakanlığımızdan hem de sponsorlarımızdan destek de alıyoruz. Federasyon olarak ülkemizi olimpiyatlarda mutlaka temsil edeceğiz"KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli 'de düzenlenen Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası - 2 yarışları sona erdi.