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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 yarışları sona erdi - KOCAELİ

Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 yarışları sona erdi - KOCAELİ

- Müsabakalardan görüntüler - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'in röportajıSürat Pateni Federasyon Kupası - 2 yarışları sona erdi - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli 'de düzenlenen yarışlar, dereceye girenlere madalyalarının verilmesiyle tamamlandı - Federasyon başkanı Gökhan Özdemir: - "En önemli hedefimiz olimpiyatlar. Biz inandık, hem Bakanlığımızdan hem de sponsorlarımızdan destek de alıyoruz. Federasyon olarak ülkemizi olimpiyatlarda mutlaka temsil edeceğiz"KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli 'de düzenlenen Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası - 2 yarışları sona erdi.

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