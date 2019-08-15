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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Süper Kupa’yı kaldıran Liverpool, İngiltere’ye döndü

Süper Kupa’yı kaldıran Liverpool, İngiltere’ye döndü

Takım otobüsünün gelişi

İngiltere Takım Otobüsü 

-Futbolcuların inişi
-Futbolcuların havalimanına girişi
-Detaylar

- İSTANBUL

- UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea’yi penaltılar sonucu 5-4 yenerek kupayı kaldıran Liverpool, İstanbul’dan ayrıldı. Beşiktaş Park'ta dün akşam oynana UEFA Süper Kupa finalinde rakibi Chelsea’yı penaltılarla 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olan Liverpool, İstanbul’dan ayrıldı. Saat 14.00 sıralarında takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası takım, özel uçakla İngiltere’ye hareket etti.
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