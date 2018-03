--Sumudica'nın açıklamaları

--diğer detaylar



- KAYSERİ



- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Kötü bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 27. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kötü bir dönemden geçtiklerini söyledi.



Oynayacakları her maçın kendileri için zor olacağını kaydeden Sumudica, “Bizim için artık her maç zor. Şu an çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye ekibimle ve oyuncularımla konuştum. 2 maç önce Kasımpaşa’ya karşı çok iyi mücadele ettik, sonra tekrar kötü oynadık ve sonra yine iyi oynadık” dedi.

“Ligin ilk yarısında oynadığımız oyunu özledim” Takımda birden fazla oyuncunun sakat olduğunu, bunun da takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Sumudica, “Ligin ilk devresindeki oyunu ve takımı özledim. Onları hatırlamak istiyorum. Galatasaray’a karşı ikinci yarı verdiğimiz mücadeleyi özledim. Neden bu kadar çok problem yaşadığımızı bilmiyorum. Çok fazla oyuncumuz sakat. Konyaspor maçından önce antrenman yapmayan futbolcularımız vardı ama onların oynamasına mecburduk. Onları maç oynamaları için zorladım. Bu maçta da Sapunaru ve Lung’u kaybettik. Fenerbahçe’ye karşı görev alamayacaklar. 20 yaşındaki bir kaleci için büyük bir şans ve büyük bir fırsat. Her şeyimizi sahada ortaya koyup, daha fazla çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Herkes bana ‘deli’ diyor” Türkiye’ye ilk geldiğinde iyi bir hoca olduğunu göstermek istediğini belirten Teknik Adam Sumudica, “Herkes benim için ‘deli’ olduğumu söylüyor. Benim Türkiye’ye geldiğimde iyi bir hoca olduğumu göstermek istedim. Taraftarın ve medyanın şu an benim için ne düşündükleri umurumda değil. Sadece benim oyuncularımdan benim gibi deli ve çılgın olmalarını istiyorum. Eğer futbolcularım Kayserispor için yürekten oynamazlarsa biz hiçbir şey kazanamayız. Agresiflik istiyorum. Onlardan kazanma arzusunu görmek istiyorum. Bunları zaten oyuncularımla konuştum” ifadelerini kullandı.