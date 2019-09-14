Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu - İSTANBUL
- Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası - Milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın konuşması - Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa İpek'in konuşması - Milli sporcular Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk'ün konuşmaları - Milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile telefonda konuşmasıSümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olduİSTANBUL (AA) - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti.Kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamlad
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