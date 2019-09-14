Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu - İSTANBUL

Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu - İSTANBUL

- Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası - Milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın konuşması - Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa İpek'in konuşması - Milli sporcular Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk'ün konuşmaları - Milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile telefonda konuşmasıSümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olduİSTANBUL (AA) - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti.Kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamlad

İngiltere Yarış Gümüş Madalya Şampiyon Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı