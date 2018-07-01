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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi 8. Geleneksel Yağlı Güreşi Başpehlivanı Abdullah Güngör oldu

Sultangazi 8. Geleneksel Yağlı Güreşi Başpehlivanı Abdullah Güngör oldu

Müsabakalardan detay

Yağlı Güreş Yağlı Güreşler Başpehlivan Güreş Pehlivanlı 

-Belediye Başkanı Cahit Altunay konuşması
-Final maçından detay
-Kupa merasiminden detay

- İSTANBUL

- Sultangazi Belediyesi'nin ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak amacıyla bu yıl 8’incisini düzenlediği Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Abdullah Güngör oldu. Sultangazi Belediyesi 656. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi İstanbul’un en büyük güreş organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinliğinde 13 boyda 500 güreşçi kol bağlayarak kıyasıya mücadele etti. Cumhuriyet Mahallesi Çamlık Parkı’nda yapılan etkinliğe; AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Abdullah Güngör başpehlivan oldu Yağlı Güreşlerin ağalığını 3. kez Fatih Erol’un üstlendiği ve vatandaşların yoğun ilgiyle izlediği müsabakalarda zaman zaman heyecanlı dakikalar yaşandı. Kıyasıya mücadelelerinin yaşandığı güreşlerde; başpehlivanlık için final müsabakasında Abdullah Güngör ve Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen final güreşinde başpehlivan Abdullah Güngör oldu. Kupa ve madalyasını Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın elinden aldı. Ödül töreni sonrası konuşma yapan Başkan Altunay, sporculara ve katılım göstererek ilgiyle izleyen vatandaşlara teşekkür etti.
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