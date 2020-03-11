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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Stale Solbakken: “Bizim için tarihi bir maç”

Stale Solbakken: “Bizim için tarihi bir maç”

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken'in açıklamaları

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları Çeyrek Final 

-Zeca'nın açıklamaları

- - Zeca: “Avrupa’da iyi durumdayız” İSTANBUL

- Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Başakşehir ile tarihi bir maça çıkacaklarını ve çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.

Kaptan Zeca ise Avrupa’daki iyi gidişatlarını yarınki müsabakada da sürdürmek istediklerini belirtti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag, yarın saat 20.55’te başlayacak mücadelede Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. Bu zorlu karşılaşma öncesinde Danimarka temsilcisinin teknik direktörü Stale Solbakken ve takım kaptanı Zeca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Solbakken: “Çeyrek finale iki maçımız kaldı” Müsabakayla ilgili görüşlerini paylaşan Solbakken, “Heyecanlıyız Türk taraftarların önüne çıkacağımız için. Pazar günü kötü bir maç geçirdik. Kariyerim boyunca en kötü maçlardan biriydi. Bunun telafisini yapmak istiyoruz. Bunu da yapacağımızı düşünüyoruz. Bizim için tarihi maç. Çeyrek finale iki maçımız kaldı” ifadelerini kullandı. “Taraftar avantajından yoksun olacağız” Danimarka’da oynanacak rövanş maçının korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacağının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Bu maç özelinde pek bir şey değişmeyecek. Oradaki maçta çok şey değişecek. Başakşehir’in sahasında oynanacak maçta arkalarında taraftar olması avantaj olacak. Biz bu avantajdan yoksun olacağız. Ama bunun için de hazırlıklıyız” şeklinde konuştu.
“Yetkililerin tavsiyelerine uyacağız” Korona virüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nin ertelenmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine Solbakken, “Ben de bilmiyorum. Bizim yapacağımız tek şey yetkili kişiler ne diyorsa bunları takip etmek ve onlara uymak. Onun dışında bir düşüncemiz yok. Bu Şampiyonlar Ligi ve yerel liglerde de olabilir. Yetkililerin tavsiyelerine uyacağız eğer öyle bir şey olursa” diye konuştu.
“Sakat yok ama yüzde yüz hazır olmayan futbolcular var” Müsabakadan iki gün önce İstanbul’a gelmelerinin planlı bir durum olup olmadığına ilişkin ise başarılı teknik adam, “Planlıydı. Çok sıra dışı değildi. Bir önceki maçı konuştuk ve yanlışlarımızı nasıl telafi ederiz diye konuştuk. Sakat yok ama yüzde yüz hazır olmayan futbolcular vardı. Onları hazırlamaya çalıştık. Burada çok iyi hazırlandık” dedi.
Solbakken, "Eksik futbolcularınız var mı?’ sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: “Eksiğimiz çok ama sakatlıklarımız yok.” Zeca: “Avrupa’da iyi durumdayız” Takım kaptanı Zeca ise Başakşehir karşısında gaip gelmek istediklerini söyleyerek, “İkisi ayrı turnuva. Evet Avrupa’da iyi durumdayız ve bu formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Burada kazanacağımız maçla beraber ligimizde de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. “Maç sayısını yükseltmek istiyoruz” UEFA Avrupa Ligi’nde yollarına devam etmek istediklerini de sözlerine ekleyen Zeca, “Evet çok maç oynadık. Yoruluyoruz ama etrafımızda çok iyi hocalar var. Bizi en iyi şekilde hazırlıyorlar. Sakatlıklar oluyor ama biz oynayacağımız kadar oynamak, maç sayısını yükseltmek istiyoruz. Geçtiğimiz maç aldığımız kötü sonucu burada telafi etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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