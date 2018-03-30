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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Spor yatırımlarında doğu illerine pozitif ayrımcılık - DİYARBAKIR

Spor yatırımlarında doğu illerine pozitif ayrımcılık - DİYARBAKIR

- Detaylar - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ün açıklamalarıSpor yatırımlarında doğu illerine pozitif ayrımcılık - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 7 yılda planlanan 675 spor tesisinden bakım, onarımlar da dahil 419'u, 9 stadyumdan da 4'ü tamamlandı - Spor Genel Müdür Yardımcısı Türk:"Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz çünkü buralarda spor tesisi azdı. Yatırımımızın yüzde 50'si Doğu ve Güneydoğu'ya. Bunun da meyvelerini alıyoruz" - "Türkiye'de özellikle son 10 yılda yapılan 2 bine yakın spor tesisi var ve bu tesislere 11 milyar lira gibi bir rakam harcandı. Spora yapılan yatırım bize artı olarak geri dönüyor"DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, "Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz çünkü buralarda spor tesisi azdı. Yatırımımızın yüzde 50'si Doğu ve Güneydoğu'ya. Bunun da meyvelerini alıyoruz." dedi.
Yeniden kurulduğu 2011 yılından bu yana spor tesisi yatırım hamlesi başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığınca stadyum, spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti, kamp eğitim ve atıcılık alanı, buz pisti, gençlik kampları ve benzeri yüzlerce tesis Türk sporuna kazandırıldı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla 7 yılda planlanan 675 spor tesisinden bakım ve onarımlar da dahil 419'u tamamlandı, 44'ünün yapımı sürerken, 212 yatırım için ise proje ve ihale aşamalarının ardından çalışmalara başlanacak.Bakanlıkça projelendirilen 9 stadyumdan Diyarbakır , Gaziantep, Malatya ve Sivas'takiler tamamlanırken, Batman'daki stat bitme aşamasına geldi, Elazığ, Erzincan, Hakkari ve Şırnak'taki stadyumlar için proje ve ihale çalışmaları sürüyor. - Mahalle aralarına dahi spor tesisi kuruldu Diyarbakır 'daki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapan gençlerin kendileriyle barışık, ailesine ve çevresine örnek kişiler olarak yetiştiğini belirterek, spor tesisi sayısını artırarak gençlerin yetişmesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

Bu doğrultuda mahalle aralarına dahi spor tesisi kurduklarını belirterek, son 1,5 yılda yaklaşık 2 bin semt sahasından bin 800'e yakınının tamamlandığını aktaran Türk, bu sahaların önemine değindi.Bu çalışmaları aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirdiklerini anlatan Türk, küçük yaştaki çocukları dahi spora yönlendirmek istediklerini belirtti.
- "Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde spor alanlarının sayısını artırdıklarına dikkati çeken Türk, "Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz çünkü buralarda spor tesisi azdı. Yatırımımızın yüzde 50'si Doğu ve Güneydoğu'ya. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Yeni alanlara spor tesislerini taşıdıkça ve spor faaliyetlerini artırdıkça bölgede ve tüm alanlarda daha hoş bir ortam olacak." diye konuştu.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde stadyumların sayılarını artırdıklarını, bölgeye yeni statlar yapıldığını anlatan Türk, bazı mevcut tesislerin ise modern hale getirildiğini kaydetti.
Yapılan stadyumlarla futbol kulüplerinin daha nezih ortamlarda çalışacağını anlatan Türk, şunları aktardı:"Türkiye'de özellikle son 10 yılda yapılan 2 bine yakın spor tesisi var ve bu tesislere 11 milyar lira gibi bir rakam harcandı. Spora yapılan yatırım bize artı olarak geri dönüyor. Spor yapan gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor, teröre bulaşmıyor. Spor ayrıca uyuşturucuyla mücadelede de çok önemli."

Uyuşturucuyla Mücadele Ayrımcılık Yüzme Havuzu Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

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