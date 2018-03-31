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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası - RİZE

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası - RİZE

- Tırmanıştan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Rize İl Temsilci Mehmet Kemal Arıcı ile röp.Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize 'de düzenlenen şampiyonaya 14 ilden 180 sporcu katılıyorRİZE (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Minikler ve Küçükler Lider Türkiye Şampiyonası finalleri, Rize 'de başladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Kurulu Başkanı Abdurrahim Ekin, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar düzenledikleri Türkiye finallerinde en yüksek katılımın Rize 'de gerçekleştiğini söyledi.

Şampiyonaya 14 ilden 180 sporcunun katıldığını bildiren Ekin, "Bu branş yeni bir branş. 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda ilk defa altın madalya mücadelesi verilecek. Biz de bu branşı Türkiye'ye yaymak için çok ciddi çaba sarf ediyoruz." dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de Rize 'ye geçen yıl ilk tırmanış duvarını kazandırdıklarını belirtti.
Bu yıl da ilk defa spor tırmanışıyla ilgili bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Çelik, "Tırmanma duvarı sadece ulusal müsabakalarda değil, aynı zamanda ilimizin diğer faaliyetlerinde de çok önemli bir lokomotif olacak." ifadesini kullandı.Türkiye Dağcılık Federasyonu Rize İl Temsilci Mehmet Kemal Arıcı ise bu tür organizasyonların Rize 'ye renk kattığını kaydetti.
Konuşmaların ardından yarışmalar başladı.

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